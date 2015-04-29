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محافظ المنيا يستجيب لعجوز طلب مرافقة زوجته فى الحج هذا العام

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محافظ المنيا يستجيب لعجوز طلب مرافقة زوجته فى الحج هذا العام محافظ المنيا يستجيب لعجوز طلب مرافقة زوجته فى الحج هذا العام
استجاب اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا لطلب عجوز يبلغ من العمر 73 عاما من ملوى مرافقة زوجته فى رحلة الحج هذا العام.

واستقبل المحافظ عجوزا من مركز ملوى طلب لقاءه للحصول على موافقته لاستثناء زوجته لتكون معه فى رحلة الحج هذا العام بعد أن اختارت القرعة الزوج وحرمت الزوجة، وكان الرجل قد رفض إتمام الرحلة بدون زوجته، معللا ذلك بأنها قدمت له ولأبنائه الكثير وأن مرافقته فى رحلة الحج لرد الجميل لها.

الأمر الذى وجد قبولا كبيرا لدى المحافظ ودفعه للموافقة مباشرة على الطلب، ما دفع الرجل إلى البكاء بشدة وتقديم الشكر للمحافظ.

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مصر 365