ندوة بالمجلس القومى للمرأة بسوهاج احتفالا بعيد تحرير سيناء

نظم المجلس القومى للمرأة بسوهاج اليوم، الأربعاء، ندوة احتفالاً بعيد تحرير سيناء بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وبعض الجمعيات الأهلية، والشيخ حنفى محمود، مفتش المساجد بأوقاف سوهاج، والقس عماد شوقى راعى كنيسة الأقباط الإنجيلية بسوهاج.

دارت الندوة عن بسالة الجندى المصرى مقاتلاً ومفاوضًا حتى تم استرداد سيناء فى ملحمة تاريخية، ودعا المشاركون بالوقوف خلف الجيش فى مهامه للحفاظ على أمن وأمان الوطن وأن يعمل الجميع صفًا واحدًا.

كما ناقشت الندوة ظاهرة الإرهاب، وندد المشاركون بالعمليات الإرهابية التى تستهدف القوات المسلحة والشرطة الداخلية، مشيرين إلى أن النصر حليف الجيش والشرطة فى القضاء على الإرهاب.