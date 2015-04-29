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داعش يعدم 40 شابا عراقيا من سكان الموصل

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داعش يعدم 40 شابا عراقيا من سكان الموصل داعش يعدم 40 شابا عراقيا من سكان الموصل
ذكر سكان محليون اليوم الاربعاء أن تنظيم داعش اعدم 40 شابا لرفضهم قتال القوات العراقية فى مناطق غرب وجنوبى الموصل.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن تنظيم داعش أعدم 40 شابا امام الناس فى قضاء البعاج وناحية القيارة والشورى غرب وجنوبى الموصل موزعين بواقع 22 شابااعدموا فى قضاء البعاج غربى الموصل و18 شابا فى ناحيتى القيارة والشورى جنوبى المدينة.

وأوضح السكان أن عمليات الاعدام جاءت على خلفية رفض الشباب مبايعة التنظيم لمقاتلة القوات العراقية.
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