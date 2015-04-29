وزراء الشباب العرب يغادرون القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء وزراء الشباب والرياضة العماني الشيخ “سعد بن محمد بن سعيد المرضوف” ،زوالقطري “صلاح بن غانم ناصر العُلى” ، والفلسطيني “جبريل الرجوب” عقب مشاركتهم في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصرى رئيس المكتب التنفيذى للمجلس .

ناقشوا تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية وترشيح الأمير “على بن الحسين” لتولى منصب رئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) ودورة الالعاب العربية، وتفعيل دور الشباب العربى فى التعامل والتواصل واستخدام التكنولوجيا فى عملية التواصل بالاضافة إلى تسليم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلى دولة الكويت .

ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزراء الشباب العرب وأكد أهمية دور وزارات الشباب والرياضة العربية فى المرحلة الراهنة، فى ضوء حاجة الشباب العربى إلى جهود تلك الوزارات سواء على الصعيد الوطنى أو من خلال التنسيق فيما بين الوزارات العربية .. لافتا إلى أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب فى مختلف المجالات، وعدم ترك الفرصة لملء أى فراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة.