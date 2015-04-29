محافظ الأقصر يجتمع بالمسؤولين لبحث تطوير معبد المدامود الأثرى

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعًا حضره الدكتور "مصطفى وزيرى" مدير عام آثار الأقصر، ومحمود مريود رئيس مجلس مدينة الزينية، ومسئولو إدارات الطرق والكهرباء، وذلك لمناقشة تطوير معبد المدامود الأثرى والطريق المؤدى إليه وتجهيزه للافتتاح خلال الموسم الشتوى القادم وفتحه أمام السياح.

وأعلن مدير عام آثار الأقصر ، أن أعمال الحفائر بالمعبد بدأت منذ 3 أيام وتشمل رفع الأتربة بالمعبد، مشيرًا إلى أنه لم تتم أية حفائر علمية بالمعبد منذ عام 1942م، موضحًا أن عملية التطوير تتضمن إزالة 2 عمود كهرباء من داخل حدود المعبد ونقلها إلى الخارج، وتزويد المنطقة المحيطة بالمعبد بعدد من حاويات القمامة، وتوسعة وتمهيد الطريق المؤدى إلى معبد المدامود الأثرى والذى يبدأ من طريق الأقصر – القاهرة.

ومن جانبه، قرر محافظ الأقصر، تشكيل لجنة من هيئة الآثار، والوحدة المحلية للزينية، وإدارات الكهرباء والطرق والشبكات الأرضية لتطوير المنطقة المحيطة بالمعبد والطريق المؤدى إليه.

الجدير بالذكر أن معبد المدامود كان من المراكز الهامة لعبادة "منتو" إله الحرب الشهير، ويرجع تاريخ المعبد إلى عصر الدولة الوسطى، حيث شيده بطليموس الثالث.