وزير التعليم العالى يفتتح اليوم المؤتمر الاقتصادى الأول بجامعة الزقازيق

يفتتح مساء اليوم الأربعاء، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، المؤتمر الاقتصادى الأول الذى تنظمه جامعة الزقازيق، بالاشتراك مع أكاديمية العبور، تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادى المصرى الخليجى بين الواقع والمأمول" فى ضوء مخرجات مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 2 مايو المقبل 2015 بشرم الشيخ.

وذلك برعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد حجازى عميد أكاديمية العبور، والإشراف العام الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومقررا المؤتمر د. عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة أكاديمية العبور ود. عبد الحكيم الطحاوى عميد معهد الدراسات الأسيوية، ومنسقا المؤتمر د. محمد الشوادفى، ود. أحمد مشهور عميد كلية الزراعة.

وصرح الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يدور حول أربعة محاور أولها: العمق الاستراتيجى المتبادل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تاريخيا وسياسيا، وثانيها: الملامح الاقتصادية للتجارب التنموية المصرية الخليجية، وثالثها: رؤية استراتيجية مستقبلية للتعاون الاقتصادى المصرى الخليجى، أما المحور الرابع: فيدور حول التكامل الاقتصادى المصرى الخليجى (الفرص والتحديات).