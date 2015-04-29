أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى يفتتح اليوم المؤتمر الاقتصادى الأول بجامعة الزقازيق

Google+ Print
وزير التعليم العالى يفتتح اليوم المؤتمر الاقتصادى الأول بجامعة الزقازيق وزير التعليم العالى يفتتح اليوم المؤتمر الاقتصادى الأول بجامعة الزقازيق
يفتتح مساء اليوم الأربعاء، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، المؤتمر الاقتصادى الأول الذى تنظمه جامعة الزقازيق، بالاشتراك مع أكاديمية العبور، تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادى المصرى الخليجى بين الواقع والمأمول" فى ضوء مخرجات مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 2 مايو المقبل 2015 بشرم الشيخ.

وذلك برعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد حجازى عميد أكاديمية العبور، والإشراف العام الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومقررا المؤتمر د. عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة أكاديمية العبور ود. عبد الحكيم الطحاوى عميد معهد الدراسات الأسيوية، ومنسقا المؤتمر د. محمد الشوادفى، ود. أحمد مشهور عميد كلية الزراعة.

وصرح الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يدور حول أربعة محاور أولها: العمق الاستراتيجى المتبادل بين ودول مجلس التعاون الخليجى تاريخيا وسياسيا، وثانيها: الملامح الاقتصادية للتجارب التنموية المصرية الخليجية، وثالثها: رؤية استراتيجية مستقبلية للتعاون الاقتصادى المصرى الخليجى، أما المحور الرابع: فيدور حول التكامل الاقتصادى المصرى الخليجى (الفرص والتحديات).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة