أمن جنوب سيناء يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المحال التجارية بشرم الشيخ

تمكنت إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء من كشف غموض وقائع سرقات عدد من المحلات التجارية بشرم الشيخ، بعد أن تعددت فى الآونة الأخيرة حوادث السرقات بمنطقة خليج نعمة بأسلوب كسر الكالون الخاص بالأبواب السيكوريت ليلا.

كان اللواء حاتم أمين مدير أمــن جنوب سيناء قد أمر بتكثيف جهود البحث لكشف غموض سرقة عدد كبير من المحلات وتحقيق السيطرة الأمنية وسرعة كشف القضايا المجهلة، وضبط مرتكبيها لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين .

وعلى الفور تم وضع خطه بحث وتحرى بإشراف العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد هشام عبد الغفار رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد خلف رئيس فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ والعقيد صالح عبد النعيم وكيل فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ والرائد مصطفى علوان رئيس مباحث قسم أول شرطة شرم الشيخ .

وأسفرت الخطة إلى توصل جهود فريق البحث إلى قيام تشكيل عصابى مسجل خطر سرقات يقوده كل من (س.ع.ع) مواليد 18/11/1991 عاطل ومقيم بقرية أهوه بنى سويف والسابق اتهامه فى عدد (3) قضايا سرقة و(م.ع.ع ) مواليد 2/2/1986عاطل ومقيم أهوه بنى سويف والسابق اتهامه فى عدد(3)قضايا سرقة ومخدرات و(أ.م.ع) مواليد 8/10/1986 عاطل ومقيم أهوه بنى سويف والسابق اتهامه فى عدد(11) قضية سرقة ومخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر الكالون الخاص بالباب السيكوريت ليلا .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لضبط المتهمين بمحل إقامتهم بمحافظة بنى سويف، وذلك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى ببنى سويف ومصلحة الأمن العام حيث تم ضبطهم جميعا بمحل إقامتهم .

وبمواجهتهم اعترفوا قيامهم بسرقة خزينة مكتب أى تى إس لبيع وحجز تذاكر الطيران بخليج نعمة وبها مبلغ 38 ألف جنيه وخزينة شركة شرم تورز للسفارى بخليج نعمة وبها مبلغ 9800 جنيه، وسرقة خزينة سوبر ماركت الياسمين وبها 1550 جنيها و77 دولارا وخرطوشة سجاير، كما تم سرقة سوبر ماركت آخر بحى النور فى شرم الشيخ .

تم ضبط المسروقات، كما تم ضبط عدد 2 خزينة قاموا بإخفائها بأحد المناطق الجبلية بشرم الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء، قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتسليم المضبوطات لأصحابها .