17 مايو.. استئناف الممثلة المغمورة على حبسها 3 سنوات بتهمة الدعارة

حددت محكمة مستأنف قصر النيل جلسة 17 مايو لنظر الاستئناف على حكم حبس الممثلة المغمورة 3 سنوات فى اتهامها بممارسة أعمال الدعارة داخل فندق شهير بالزمالك.

كانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد عبدالله، وأمين سر شريف صلاح، قد قضت اليوم الثلاثاء، بحبس الممثلة 3 سنوات، بتهمة ممارسة أعمال الرذيلة.

وتمكن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط "آمال.ح" متلبسة بممارسة الرذيلة، مع ثرى عربى داخل فندق شهير.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، بدخول فتاة ترتدى ثيابًا مثيرة إلى أحد الفنادق الشهيرة وصعودها إلى غرفة خليجى الجنسية.

بعد تقنين الإجراءات تمكن المقدم أيمن حسن، والرائد هيثم صقر رجال مباحث الآداب، من ضبط المتهمة، وبفحصها تبين أنها مسجلة آداب وسبق اتهامها فى القضية رقم 9540 لسنة 2006 والقضية 6333 لسنة 2000 "ممارسة دعارة"، كما تبين أنها متزوجة ولديها أطفال واشتركت بالتمثيل فى أعمال غنائية وسينمائية وتليفزيونية.

وبمناقشتها اعترفت المتهمة باعتيادها ممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب، وأنها مارست الجنس قبل ضبطها مع أحد نزلاء فندق خمس نجوم مقابل 1000 جنيه، فأمر العميد يحيى مرزوق بتحرير محضر لها، وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.