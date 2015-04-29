سقوط دجال بالمهندسين ينصب على السيدات بزعم حل مشكلاتهن الزوجية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على دجال يوهم السيدات على حل الخلافات الزوجية بشارع جامعة الدول العربية، وعثر بحوزته على كتب سحر وشعوذة.

تلقى المقدم كريم على رئيس مباحث العجوزة بلاغا من سيدة تتضرر فيه من دجال نصب عليها واستولى منها على 8 آلاف جنيه بحجة حل مشاكلها، وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى هوية المتهم، وتبين أنه يدعى "أحمد.س" ويطلق على نفسه "الشيخ أحمد" ولديه مكتب بشارع جامعة الدول العربية لحل الخلافات والمشاكل الزوجية بالسحر والشعوذة، وأحاله اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة للنيابة.