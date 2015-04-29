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مباحث التموين تضبط كمية كبيرة من السلع مجهولة المصدر بطنطا

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مباحث التموين تضبط كمية كبيرة من السلع مجهولة المصدر بطنطا مباحث التموين تضبط كمية كبيرة من السلع مجهولة المصدر بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط كمية كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى فواتير تدل على مصدرها داخل إحدى شركات التجارة والتوزيع بشارع عمر بن الخطاب بأول طنطا.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "عادل. ا.ع" صاحب شركة للتجارة والتوزيع بشارع عمر بن الخطاب قسم أول طنطا بجلب كميات كبيرة من السلع المجهولة المصدر وغير المصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها وبيعها للجمهور وبتقنيين الإجراءات.

تم استهداف الشركة وتبين عدم وجود المتحرى عنه وتم التفتيش فى حضور رامى. ع. ال. 25سنة مقيم بقرية الحداد مركز بسيون وتم ضبط (750) عبوة شاى ليبتون معبأ داخل كراتين مدون عليها الإمارات العربية المتحدة بدون فواتير تدل على مصدرها، و(144) عبوة مدون عليها صوص الفلفل الحلو التايلاندى إنتاج ماليزيا بدون فواتير تدل على مصدرها، و(120) عبوة مدون عليها خليط ليمون المنشأ ماليزيا بدون فواتير تدل على مصدرها بأجمالى (1110) عبوة.

وبسؤال المتهم اعترف بملكية للمضبوطات لـ"عادل .ا .ع" صاحب الشركة ولم يقدم أى فواتير أو مستندات تفيد مصدر تلك الكمية ولم يقدم ترخيص للشركة بمزاولة النشاط، تحرر المحضر 9144 جنح اول طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق .

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مصر 365

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