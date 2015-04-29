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مسلحون يستولون على سيارة نقل محملة بالأخشاب فى الصف

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مسلحون يستولون على سيارة نقل محملة بالأخشاب فى الصف مسلحون يستولون على سيارة نقل محملة بالأخشاب فى الصف
اعترض مسلحون سيارة نقل محملة بالأخشاب أثناء سيرها بمنطقة الصف فى الجيزة واستولوا عليها وفروا هاربين، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين.

تلقى المقدم محمد عبد الشكور رئيس مباحث الصف بلاغاً من مواطن أفاد فيه أثناء سيره بسيارة نقل محملة بالأخشاب اعترض طريقه مسلحون واستولوا على السيارة، وتوصلت تحريات اللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع الجنوب بهوية المتهمين، وتبين أنهم "ناصر.ف" و"إبراهيم.م" سبق اتهامهم فى عدة قضايا بمساعدة آخرين.

ونجحت قوات الأمن بإشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحث فى القبض على المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة و3 مماثلة، فأحالهم اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة.
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مصر 365