السيطرة على حريق نشب بمخبز بلدي بسوهاج دون إصابات‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمخبر بشارع عمر بن الخطاب بمدينة المراغة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب للمدير للشمال يفيد نشوب حريق بشارع عمر بن الخطاب بمدينة المراغة.

وبالانتقال وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بلدي ملك كلاً من ( صابر طيفوني علي 68 سنة تاجر بقالة، ومنال صابر طيفوني 43 سنة لا تعمل) ويقيمان بذات الناحية، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات في احتراق المخبز من الداخل والخارج وكمية من الدقيق.

وبسؤال المتهمين، أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفيا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1769 إداري المركز ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .