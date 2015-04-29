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أمن الشرقية يضبط مسجل خطر متهم بإصابة عميد شرطة

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أمن الشرقية يضبط مسجل خطر متهم بإصابة عميد شرطة أمن الشرقية يضبط مسجل خطر متهم بإصابة عميد شرطة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية بإشراف العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية منذ قليل من ضبط المتهم بإصابة العقيد سامح ذكى الضابط بشرطة الأحوال المدنية بالشرقية، وبحوزته بندقية آلية.

تمكنت مأمورية ظهر اليوم شارك فيها ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد رائد ربيع ومباحث قسم ثان الزقازيق برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المجديرية، وباشراف اللواء مليجى الفتوح مليجى مدير أمن الشرقية، من مداهمة قرية العقولة التابعة لمنيا القمح، وأخطر البؤر الإجرامية بالشرقية، وتم ضبط عصام عنتر عبد الرحمن 32 سنة مسجل شقى خطر وهارب من سجن وادى النطرون بسجن 10 سنوات مخدرات وهارب من حكم مؤبد، وذلك لقيامه بإصابة العقيد سامح ذكى انتقاما منه على خلفية خلافات بين قرية العقيد وقرية المتهم.

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مصر 365