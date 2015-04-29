تموين الإسكندرية تضبط ألعابا نارية وسلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من "جمعة.س.غ" 32 سنة بائع بدائرة قسم ثان العامرية، لحيازته وعرضه للبيع عدد 199 "صاروخ نارى أجنبى الصنع" ومجهولة المصدر .

كما تم ضبط "ياسر.ا.ع" 44 سنة صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم أول الرمل، لحيازته وعرضه للبيع "144" كجم من السلع الغذائية "زيتون أسود – جبنة" بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط "مصطفى.ع.د" 25سنة بائع حلويات بدائرة قسم أول المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع "131"عبوة حلوى غير مدون عليها تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .