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سقوط 3 مراهقين لتكوينهم عصابة لسرقة المواطنين بدراجة بخارية فى حلوان

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سقوط 3 مراهقين لتكوينهم عصابة لسرقة المواطنين بدراجة بخارية فى حلوان سقوط 3 مراهقين لتكوينهم عصابة لسرقة المواطنين بدراجة بخارية فى حلوان
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 مراهقين لتكوينهم عصابة تخصص نشاطها فى سرقة متعلقات المواطنين باستخدام دراجة بخارية بحلوان، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم شرطة حلوان مفادها قيام كل من "م.أ.ع" 16 سنة سائق، و"أ.ط.س" 18 سنة عاطل، و"ه.ع.ح" 15 سنة عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف باستخدام دراجة بخارية".

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزتهم دراجة بخارية "توك توك" ملك وقيادة الأول، وبمواجهتهم أقروا بصحة ما ورد من معلومات واعترفوا بارتكابهم 7 سرقة بالدراجة المضبوطة.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى اثنان من عملائهم سيئى النية، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتهم الشخصية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365