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ضبط 102 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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ضبط 102 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالإسماعيلية ضبط 102 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالإسماعيلية
ضبطت حملة أمنية لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية 102 كيلو من نبات البانجو المخدر، والقبض على أربعة لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات.

وقال مصدر بمديرية أمن الإسماعيلية، إن الحملة ضبطت 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة فى حملات على مدينتى فايد وأبو صوير.

وأضاف المصدر، أن أمن الإسماعيلية يكثف جهوده للقبض على متهم نجح فى الهروب قبل مداهمة موقعه.

وقال بيان أمنى، إن الحملة ضبطت محمد س . س. و خالد س. س. وبحوزتهما 35 لفافة من نبات البانجو المخدر" 70 كيلو جرام"، وشاهين بمنزله وبحوزته 6 لفافات لنبات البانجو المخدر " 12 كيلو جراما.

وأضاف البيان، أن الحملة استهدفت منزل منصور ع . س. بمدينة فايد، ولكنه تمكن من الهروب، وضبط بمنزله 10 لفافات بانجو"20 كيلو جرام ".

وقال مصدر بمديرية الأمن، إن المتهمين الثلاثة المضبوطين أحيلوا للنيابة للتحقيق معهم .

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مصر 365