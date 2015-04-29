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عامل يختطف ابنته ويطلب فدية مليون جنيه من والدتها فى الإسكندرية

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عامل يختطف ابنته ويطلب فدية مليون جنيه من والدتها فى الإسكندرية عامل يختطف ابنته ويطلب فدية مليون جنيه من والدتها فى الإسكندرية
لجأ عامل إلى حيلة غريبة لابتزاز زوجته وأسرتها المقتدرة مالياً، وادعى اختطاف ابنته 4 سنوات، وقام بالاتصال بزوجته على أنه أحد اللصوص الذين قاموا باختطاف الطفلة، مطالباً بفدية مالية مليون جنيه مقابل تسليمها.

تلقت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بلاغاً من "وفاء م ع" بغياب زوجها "عيسى ك ع"، وبصحبته ابنتها " فريدة" 4 سنوات عن مسكنهما منذ 25 إبريل الجارى أثناء توجههما إلى نادى سموحة، وقيام أحد الأشخاص بالاتصال بها تليفونياً وطلب منها مبلغ مليون جنيه لإطلاق سراحها.

تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث، أسفرت جهود البحث إلى قيام زوج المُبلغة "عيسى ك ع" بافتعال واقعة اختطاف ابنته لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن زوجته وأهلها مقتدرون مالياً، والاتفاق مع كل من "هاجر ح ج م" 35 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، و زوجها "سعيد ا ى س" 40 سنة عامل مقيم دائرة قسم مينا البصل على افتعال الواقعة والاتصال بزوجته وطلب فدية مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم كريمة المذكور داخل السيارة رقم 4123 أسفل كوبرى 27 - دائرة قسم مينا البصل، حيث كانوا فى طريقهم لاستلام مبلغ الفدية، تحرر المحضر أحوال القسم وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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