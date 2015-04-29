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ضبط 260 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بحى غرب القاهرة

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قال اللواء ياسين عبد البارى رئيس حى غرب القاهرة، إنه بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث والتجارة للرقابة على منتجات اللحوم فى المتاجر والأسواق تم ضبط 260 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بسيارة تبيع لحوم فاسدة بميدان عبد المنعم رياض تحمل رقم 8269 ن س أمام دار القضاء العالى.

من جانبه، أشار رئيس حى غرب القاهرة فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 125 كيلو لحم و31 كيلو لحمة مفرومة و35 كيلو كفتة وسجق و80 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى لافتًا إلى أنه بعد الاشتباه فى اللحوم التى تبيعها السيارة، وتم انتداب لجنة من الطب البيطرى؛ للتأكد من صلاحية اللحوم ومنتجاتها والتى اتضح أنها فاسدة وبها تغيير بالخواص الطبيعية متمثلة فى إزابة الأنسجة وتهتكها.

وأكد عبد البارى أنه فى إطار توجيهات د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال وتكثيف المرور اليومى للتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى، وأن يتم شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

وأضاف عبد البارى، أنه تم التخلص من اللحوم بشكل آمن من قبل الطب البيطرى وتم اصطحاب "المدعو ب .م" المشرف على البيع إلى قسم شرطة قصر النيل، لاستكمال إجراءات المحضر وتحويله إلى النيابة كما تمت مصادرة سيارة اللحوم بمبنى الحى.
>الكميات المضبوطة خلال الحملة -اليوم السابع -4 -2015
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الكميات المضبوطة خلال الحملة

السيارة التى كانت تبيع لحوم غير صالحة للاستخدام -اليوم السابع -4 -2015
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السيارة التى كانت تبيع لحوم غير صالحة للاستخدام

أحد الدواجن الفاسدة التى تم ضبطها بالحملة -اليوم السابع -4 -2015
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أحد الدواجن الفاسدة التى تم ضبطها بالحملة


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مصر 365

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