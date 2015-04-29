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كوبر يجتمع بجاريدو

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كوبر يجتمع بجاريدو كوبر يجتمع بجاريدو

زار هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مران الأهلي اليوم الأربعاء قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام المغرب التطواني.

وكان المدرب الأرجنتيني قد صرح بأنه يرغب في زيارة تدريبات الأهلي والزمالك وباقي فرق الدوري لتنسيق أفضل مع أهل المسابقة المحلية في مصر.

وحضر كوبر مرانا قويا للأهلي شهد مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأحمر إذ تم تقسيهم لنصفين يتباريان.

وأثناء اللقاء تحدث كوبر مع جاريدو طويلا.

ويستعد منتخب مصر لخوض غمار التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ويستعد الأهلي لمواجهة المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب السويس. وكان الفريق الأحمر قد خسر ذهابا بهدف من دون رد.

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