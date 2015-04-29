165 ألف طالبًا بالصفين الثاني والثالث الإبتدائى يؤدون امتحانات أخر العام بأسيوط

بدأت، اليوم الأربعاء، امتحانات النقل بالصفين الثاني والثالث من المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسى الثانى 2014-2015، بمختلف مدارس الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط وتستمر لمدة يومين.

وتوجه لأداء الامتحانات 164,985ألف طالبا وهم المقيدون بالصفين الثانى والثالث الإبتدائى على مستوى مدارس المحافظة لأداء الإمتحان فى مادتى اللغة العربية والدين على أن يستكمل الطلاب إمتحانهم فى مادتى الحساب واللغة الإنجليزية.

ومن جانبه، تفقد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط لجان الإمتحان بعدد من مدارس المحافظة للإطمئنان على عملية سير الإمتحانات للتأكد من تهيئة الظروف الملائمة التى تعين الطلاب فى مختلف الفرق الدراسية على أداء الإمتحانات وعدم خروج الأسئلة عن المناهج الدراسية المقررة ومراعاة معايير جودة ومستوى إخراج ورقة الأسئلة من حيث الوضوح وصحة الكتابة.

وذكر أبوشامة، انه تم التنبية على مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة على لجان الإمتحان ، والتأكد من غلق بوابات المدارس والمتابعة الصحية للطلاب بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة من المديرية مشيرا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان والملاحظين بالتعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات.

و شدد أبو شامة على ضرورة التصدي لمحاولات الغش واتخاذ اللازم ضد الطالب أو المعلم الذى يساعد على الغش وتحري الدقة في المراقبة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة نحو تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات، فضلاً عن تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة.