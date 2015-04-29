ملكة أسبانيا تتجاوز البروتوكول وتشارك فى مأدبة غداء الرئيس السيسى غدا

يقيم الملك فيليبى السادس، ملك أسبانيا ، مأدبة غداء، ظهر غد الخميس _ بقصر الشرق أوريانتو _ تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الملكة الإسبانية ليتيسا، ستشارك لأول مرة فى مأدبة الغداء متجاوزة بذلك البروتوكول، فى خطوة غير مسبوقة، حيث لم ترافق الرئيس السيسى السيدة زوجته خلال الزيارة، ورغم ذلك أدركت الملكة ليتيسا بحسها الإعلامى (كانت تعمل بالإعلام قبل زواجها من الملك فيليبى)، أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسى لمدريد فى هذه المرحلة التى تمر بها منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط بمتغيرات متسارعة وتطورات متلاحقة تهدد الأمن والاستقرار فى القارة الأوروبية.

وأوضحت المصادر أن مشاركة الملكة فى حفل الغداء تمثل مزيدا من الترحيب بالرئيس السيسى، واهتماما مضاعفا بالزيارة.