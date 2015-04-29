السيسى: دعم اليونان وقبرص لـ30 يونيو عزز مكانتهما فى نفوس المصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى يتابع باهتمام القمة المصرية القبرصية اليونانية.>وقال السيسى خلال مؤتمر صحفى فى نيقوسيا بقبرص: "المكانة التى تحتلها قبرص واليونان فى النفوس المصرية هى مكانة مكتسبة على مر التاريخ إلا أنها زادت رسوخا فى نفوسنا تقديرا للمواقف القوية لمساندة الإرادة الشعبية الحرة فى 30 يونيو 2013".



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الرئيس القبرصى "نيكوس أنستاسيادس" يرحب بالرئيس السيسى فور وصوله القصر الرئاسى بالعاصمة القبرصية نيقوسيا

وعلى جانب التعاون المشترك، قال السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك، "ناقشنا اليوم فتح آفاق جديدة للتعاون فى المجالات الاقتصادى والتجارية والاستثمارية وكذا فى السياحة والنقل البحرى خاصة فى أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ الذى اظهر الحيوية التى يتمتع بها الاقتصاد وفرص الاستثمار".



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الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يستعرضان حرس الشرف بالقصر الرئاسى بنيقوسيا



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حرس الشرف القبرصى يقدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى



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الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يستعرضان حرس الشرف



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مراسم الاستقبال الرسمى للرئيس السيسى بمقر قصر نيقوسيا الرئاسى



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الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للرئيس القبرصى الراحل "ماكريوس"



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الرئيس السيسى والنصب التذكارى للرئيس القبرصى الراحل ماكريوس



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الرئيس السيسى والنصب التذكارى للرئيس القبرصى الراحل ماكريوس

-الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يبحثان تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب

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- طائرات حربية تحلق فى سماء نيقوسيا لتأمين موكب السيسى

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- الرئيس السيسى يضع إكليل زهور على قبر الرئيس القبرصى الراحل مكاريوس

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