محافظ الوادى الجديد: عباءة الأزهر مبسوطة لجميع المصريين

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن عباءة الأزهر مبسوطة لتشمل جميع المصريين، وهو جهد ليس بغريب على مؤسسة بحجم الأزهر الشريف، مؤكدًا أن المحافظة تحتاج لدعم الجميع، مشيرا إلى أن الأزهر أول مَن قدم هذا الدعم من خلال قوافله الطبية المتكررة، بالإضافة إلى القوافل الدعوية التى تنشر فكر الإسلام الوسطي، والحالات الإنسانية التى يقدم لها دعم مادى مباشر، والتى وصلت لـ ٨٨٢ أسرة.

وأعلن المحافظ، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجامعة الأزهر للاستفادة من خدماتها العلمية المختلفة، وأنه سوف يتم إنشاء كليتين للأزهر الشريف بمدينة الخارجة، بالإضافة لإنشاء فرع للجامعة على مساحة ٥٠٠ فدان بالداخلة.

من جانبه، قال الشيخ محمد العبد المشرف العام على القافلة، إن البعثات الطبية التى يرسلها الأزهر الشريف للمحافظات المختلفة، بتكليف من الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تهدف بشكل أساس لخدمة المواطنين دون حاجة لشكر أو تقدير من أحد.

وقدم العبد، الشكر للأطباء المشاركين فى القافلة الذين يستمرون فى العمل التطوعى حتى الساعات الأولى من الصباح، مثنيًا على التعاون المثمر مع إدارة المستشفى وفريق العمل من المحافظة.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ الوادى الجديد بتسليم درع المحافظة للشيخ محمد العبد المشرف على القافلة، بالإضافة إلى تسليم شهادات تقدير لأعضاء القافلة والإداريين المصاحبين لها.

وكانت قافلة الأزهر الطبية قد واصلت أعمالها أمس بالمستشفى المركزى لمدينة الخارجة وسط إقبال جماهيرى كبير، حيث قام أطباء القافلة حتى اليوم بإجراء ما يقرب من ٢٠ عملية جراحية بمدينتى الداخلة والخارجة، بالإضافة لتوقيع الكشف الطبى المجانى على أكثر من ٥٠٠٠ حالة فى مختلف التخصصات.



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محافظ الوادى الجديد أثناء اللقاء



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شهادة تقدير للمشرف على القافلة



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درع المحافظة للقافلة



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صورة جماعية للمحافظ مع أعضاء القافلة