إحباط محاولة أريترى تسلق سور مطار القاهرة سعيا لمغادرة البلاد

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تسلق أريترى الجنسية سور المطار للتسلل داخل أرض المهبط.

وأوضح مصدر بالمطار أن رجال الأمن قد تمكنوا من إلقاء القبض عليه أثناء المتابعة الأمنية لسور مهبط الطائرات، وتبين أنه أريترى الجنسية وبالتحقيق معه من قبل السلطات المختصة قال إنه يريد السفر للخارج، ولكنه لا يمتلك أى أموال لتحقيق حلمه وهو تابع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

تم إخطار اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، والذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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