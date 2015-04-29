165 ألف طالب فى المرحلة الابتدائية بأسيوط يؤدون امتحانات آخر العام

بدأت، اليوم الأربعاء، امتحانات النقل بالصفين الثانى والثالث من المرحلة الابتدائية للفصل الدراسى الثانى 2014-2015، بمختلف مدارس الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط وتستمر لمدة يومين، حيث توجه لأداء الامتحانات 164,985 ألف طالب، وهم المقيدون بالصفين الثانى والثالث الابتدائى على مستوى مدارس المحافظة لأداء الامتحان فى مادتى اللغة العربية والدين على أن يستكمل الطلاب امتحانهم فى مادتى الحساب واللغة الإنجليزية.

ومن جانبه، تفقد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط لجان الامتحان بعدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على عملية سير الامتحانات للتأكد من تهيئة الظروف الملائمة التى تعين الطلاب فى مختلف الفرق الدراسية على أداء الامتحانات وعدم خروج الأسئلة عن المناهج الدراسية المقررة ومراعاة معايير جودة ومستوى إخراج ورقة الأسئلة من حيث الوضوح وصحة الكتابة.

وذكر أبو شامة، أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات بالمتابعة المستمرة على لجان الامتحان، والتأكد من غلق بوابات المدارس والمتابعة الصحية للطلاب بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة من المديرية، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان والملاحظين بالتعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وشدد أبو شامة على ضرورة التصدى لمحاولات الغش واتخاذ اللازم ضد الطالب أو المعلم الذى يساعد على الغش وتحرى الدقة فى المراقبة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والتشديد على تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات، فضلاً عن تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة.