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"المعز القابضة" تحصل على 25 فدانا لمشروع استثمارى جديد

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"المعز القابضة" تحصل على 25 فدانا لمشروع استثمارى جديد "المعز القابضة" تحصل على 25 فدانا لمشروع استثمارى جديد

قال رجل الأعمال، أحمد عبد المعز، رئيس مجموعة المعز القابضة، إنه من المقرر أن تبدأ الشركة مجموعة من المشروعات الجديدة فى ، وذلك استكمالا للمشروعات الناجحة التى قامت بها الشركة فى الفترة الماضية.

وأضاف عبد المعز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة حصلت مؤخرا على 25 فدانا بمدينة الشيخ زيد من أجل بدء مشروع استثمارى جديد، إلى جانب أراض أخرى، فيما لم يشر إلى طبيعة هذه المشروعات الجديدة، أو حجم الاستثمار الموجه لها.

يذكر أن رجل الأعمال أحمد عبد المعز، هو عضو مجلس الأعمال المصرى القطرى، وله عدة مشروعات استثمارية موزعة بين قطر ومصر، ومن أبرزها مشروع سوق المعز بقلب مدينة الشيخ زايد.

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