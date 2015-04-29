4 أضرار خطيرة للكفتة الجاهزة منها القىء وضعف المناعة

الكفتة المصنعة، أو الجاهزة، منتج انتشر فى الأسواق المصرية وأصبحت الأمهات، والعاملات منهن بشكل خاص، يعتمدن عليه بشكل كبير لسرعة تجهيزه، وهو ما تحذر منه الدكتورة رانيا شريف، أخصائية التغذية العلاجية، والتى حذرت من هذه النوعيات المصنعة من الطعام الجاهز على صحة الكبار والصغار.

وتابعت رانيا أن الكفتة الجاهزة، أو الطعام الجاهز فى الأسواق بشكل عام، مجهول المصدر وصعب الوثوق بمصدر اللحوم، وطريقة ذبح الماشية وتنقيتها وفرم اللحم، كما يصعب الوثوق فى طبيعة المنتج المقدم، إضافة إلى إمكانية احتوائه على لحوم غير نظيفة وجلود غير مفيدة وضارة بالصحة، إضافة إلى سوء النقل والتخزين إلى أن تصل إلى يد المستهلك.

وأوضحت أخصائية التغذية أن الطعام الجاهز وعلى الأخص اللحوم، يحتوى على الكثير من المواد الحافظة لبقائها أطول فترة ممكنة دون أن تفسد، إضافة إلى بعض الإضافات الصناعية، كالنكهة، وكذلك يضاف للحوم دهون كثيرة خاصة المفرومة منها، وهى دهون ضارة ومشبعة وغير صالحة للأكل.

وتسبب الكفتة الجاهزة والتى فى الغالب تطهيها الأمهات بالتحمير، زيادة مفرطة فى وزن الأطفال، والتهاب بأمعائهم، مع الهبوط المفاجئ والأنيميا، وإضعاف مناعة الطفل، وإثارة أمعائه والذى قد يصل حد الشعور بالقىء، كما تهدد الطفل بالإصابة بمشكلات معوية كديدان البطن والبكتيريا، وصعوبة الهضم، والإمساك المزمن.