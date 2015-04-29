بالفيديو - إنتر يهزم أودينيزي بهدفين لواحد ويتشبث بفرصه الأوروبية

(إفي): تشبث إنتر ميلان بفرصه في المشاركة الموسم القادم أوروبيا بفوزه يوم الثلاثاء على مضيفه أودينيزي بهدفين لواحد في افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولعب أصحاب ملعب الفريولي آخر نصف ساعة من عمر اللقاء بتسعة لاعبين، عقب طرد ماوريتسيو دوميزي في الدقيقة 40، والغاني إيمانويل بادو في الدقيقة 58 وحرم النقص العددي أودينيزي من احتواء اندفاع إنتر الهجومي، الذي كان أفضل منذ بداية اللقاء، ليصنع لكثير من الفرص، في مباراة تألق فيها حارس أصحاب الأرض، اليوناني أوريستيس كارينزيس.

ولم يتقدم إنتر سوى في الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها ماورو إيكاردي في الدقيقة 48، ليحرز الهدف الـ18 له متساويا مع مهاجم يوفنتوس، الارجنتيني كارلوس تيفيز.

وأدرك المخضرم انطونيو دي ناتالي التعادل لأودينيزي بعدها بدقيقتين.

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كن الألماني لوكاس بودولسكي نجح مجددا في تسجيل الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 65.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد إنتر إلى 48 نقطة ليرتقي للمركز السابع، ليبتعد بنقطتين فقط عن سامبدوريا الخامس، وهو آخر مركز مؤهل لدوري أوروبا.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

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