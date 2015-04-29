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البرلمان العربى يدعو لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبى وحل الأزمة السورية

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البرلمان العربى يدعو لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبى وحل الأزمة السورية البرلمان العربى يدعو لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبى وحل الأزمة السورية
أكد البرلمان العربى ضرورة دعم جهود الحوار الوطنى الليبى فى اتجاه الحل السلمى، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأييد مجلس النواب الشرعى الليبى المتعارف به، مشددا على أهمية وضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبى الوطنى، إعمالاً لقرار جامعة الدول العربية فى هذا الشأن.

ونبه البرلمان إلى حتمية محاربة قوى الإرهاب والتطرف التى تسعى إلى تقويض أمن واستقرار الشعب الليبى، مع رفض كل صور العنف بين الأطراف المتصارعة هناك كافة.

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، شدد البرلمان العربى وبالإجماع أيضا على أهمية جهود جامعة الدول العربية من أجل حث الحكومات العربية للتوصل إلى حل توافقى لإيجاد مخرج للأزمة السورية بما يحمى الشعب السورى الشقيق من أعمال القتل والتدمير ويحافظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية.

ومن جانبه، أكد " أحمد بن محمد الجروان" رئيس البرلمان العربى أن توجهات البرلمان بشأن كل من الدولتين، إنما هى قضية تهم كل دول المنطقة والعالم بأسره وتمس بشكل مباشر الأمن القومى العربى ولن يسمح بالتفريط فى وحدة وسلامة أراضى كلا الدولتين.

جاء ذلك فى التوصيات التى أصدرها فى ختام اجتماعاته وجلسته العامة بجيبوتى.

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مصر 365