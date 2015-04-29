وزير الشؤون الاجتماعية يرعى حفل اليوم العالمي للتوحد

يرعى د. ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الحفل الذي ينظمه الإشراف الاجتماعي النسائي بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم العالمي للتوحد تحت شعار (لنضئ عالمهم) بمركز الملك سلمان الاجتماعي.

وأوضح مشيعل القرني المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض ان هذا الاحتفاء يأتي للفت انتباه المجتمع إلى مرض اضطراب التوحد وكيفية التعامل معه إضافة لتفعيل الدور التوعوي والثقافي المتعلق بحالتي التوحد وطيف التوحد من خلال فعاليات ثقافية وترفيهية بمشاركة الأسر والمهتمين بقضايا التوحد.

وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية تولي جل اهتمامها ورعايتها بالمصابين بهذا المرض حيث يوجد بالرياض وحدة مستقلة للتوحد بمؤسسة الأطفال المشلولين بعليشة إضافة لوحدتين أخريين في كل من الدرعية والملز للتدخل المبكر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنتين حتى ست سنوات يتم بعدها إلحاقهم بالوحدة التدريبية للتوحد وتعدد العوق بمركز التأهيل الشامل للإناث بالملز.

وبين أن الوزارة تقوم بدفع الرسوم للملتحقين بوحدات التوحد والمدارس الخاصة التي تقوم على رعاية وتأهيل وتعليم المصابين بالمرض.