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ترقية عدد من منسوبي «جوازات عفيف»

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ترقية عدد من منسوبي «جوازات عفيف» ترقية عدد من منسوبي «جوازات عفيف»
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تقليد أحد أفراد شعبة الجوازات رتبته الجديدة

عفيف - محمد الراشد

    قلّد "المقدم عبدالله العتيبي" -مدير شعبة جوازات عفيف- عدداً من أفراد الشعبة الذين صدرت قرارات بترقيتهم رتبهم الجديدة، وهم رقيب أول منصور صنيتان العتيبي، ورقيب أول فايز صعفق العتيبي، ورقيب خالد ندا العتيبي، ووكيل رقيب عبدالعزيز محمد الكثيري، ووكيل رقيب كامل سواد المطيري. وعبروا عن اعتزازهم بهذه الترقية التي ستكون عوناً لهم لبذل المزيد في خدمة الدين والمليك والوطن.

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