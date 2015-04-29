بالصور.. تجاهل المسئولين لمركز شباب أم عزام بالإسماعيلية حولة لـ"خرابة"

تجاهل المسئولين لمركز شباب أمام عزام بالقصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية جعله أشبه بالمقبرة؛ نتيجة الإهمال الشديد الذى يعانيه المبنى ومحتوياته، وعدم دعم وزارة الشباب للمركز، حيث لا يوجد سور للملعب الرئيسى وهو ملعب ترابى، ولا يوجد ملعب خماسى، ولا أى صالات ألعاب رياضية، ولا يستطيع الشباب ممارسة أى رياضة على أرض المركز.

وناشد المئات من شباب قرية أم عزام بالإسماعيلية، محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، التدخل لإنقاذ مركز شباب القرية، والذى توقف النشاط الرياضى بداخله منذ شهرين، لعدم تمهيد أرض ملعب الكرة بالمركز، ولتوسط المركز الأراضى الزراعية من الجهات الأربع، وعدم وجود سور حوله.

ويقول محمود السيد- طالب، تبرع أحد رجال الأعمال بردم أرض الملعب، لانخفاضها عن منسوب الأراضى الزراعية المحيطة بملعب المركز، ولكنه لم يستكل العمل، وترك الملعب خاويًا، "لا هو كمل الردم ولا ساب الملعب نقدر نلعب عليه"، وحاولنا مرارًا الوصول لحل لاستكمال العمل دون جدوى، وهو ما يضطرنا للذهاب للمراكز المجاورة لممارسة كرة القدم، ونضطر لدفع أموال لتأجير الملاعب، وهو ما يُعد عبئًا علينا.

وأضاف محمد حسين- عامل "اضطر فى يومى الإجازة الأسبوعية للذهاب مع آخرين لملاعب مجاورة، ونستأجر الملعب الخماسى الترتان بـ30 و40 جنيها فى الساعة الواحدة، بعدما أغلق مركزنا أبوابه فى وجوهنا، بالإضافة للدخول فى مشادات بشكل مستمر مع أصحاب الأراضى الزراعية المحيطة بملعب المركز من الجهات الأربع، عندما تسقط الكرة فى زراعتهم، وأطالب المسئولين بتمهيد أرض الملعب، وإنشاء سور لحماية أراضى المزارعين وحمايتنا من مضايقاتهم، ونفسى المحافظ الوزير يهتموا بينا شوية".

أما محمد محمود- أعمال حرة، فقال: "السنة اللى فاتت زى اليومين دول كان فى دورة مراكز شباب بمشاركة أكثر من 20 فريقا، وكانت على مستوى عالٍ جدًا من التنظيم، إنما السنة دى الملعب خرابة مش عارفين حتى نمارس فيه لعبة كرة القدم، وذنبنا فى رقبة المسئولين، هم أهملو المركز وتركوه وسط الأراضى الزراعية، وأرضه غير ممهدة لممارسة لعبة كرة القدم".

وطالب الشباب من مسئولى الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية، بتنجيل الملعب الرئيسى، وبناء سور عليه، بسبب وجود المركز وسط الزراعات، وإنشاء ملعب خماسى من العشب الصناعى، وعمل صالة ألعاب رياضية.



>

مركز شباب أم عزام



>

الإهمام يضرب مركز شباب أم عزام



>

مركز شباب أم عزام بدون سور



>

مركز شباب أم عزام بدون أى إنشاءات



>

مركز شباب أم عزام مغلق باستمرار



>

مركز شباب أم عزام يتواجد وسط الزراعات



>

مركز شباب أم عزام بدون أى أنشطة



>

ملعب مركز شباب أم عزام لا يصلح لممارسة كرة القدم