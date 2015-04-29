شاهيد كابور ينعى ضحايا زلزال نيبال بتغريدة

أعرب النجم الهندي Shahid Kapoor عن حزنه الشديد وتعاطفه الكامل مع العائلات التي أصيبت بأبنائها نتيجة الزلزال المدّمر الذي ضرب دولة "نيبال" وبعض مناطق الهند.

وغرّد Shahid على صفحته الشخصية بموقع تويتر، فنعى فيها الضحايا، ودعا لهم بالرحمة.

Kapoor لم يكن النجم الوحيد الذي أعلن تضامنه مع ضحايا زلزال نيبال، إذ ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات نجوم بوليوود على صفحاتهم الإلكترونية التي غصّت بالتعليقات المحزنة والمواقف المتضامنة مع الأهالي المصابين.

يُذكر أنّ زلزال نيبال أدى إلى انهيار برج دارهرا التاريخي في العاصمة "كتمندو"، وأصاب عشرات من الضحايا والخسائر المادية.