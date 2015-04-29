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تنفيذ 27 ألفا و648 حكما بينهم هاربين من الإعدام و35 مؤبد خلال 24 ساعة

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تنفيذ 27 ألفا و648 حكما بينهم هاربين من الإعدام و35 مؤبد خلال 24 ساعة تنفيذ 27 ألفا و648 حكما بينهم هاربين من الإعدام و35 مؤبد خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح المهمة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 27648 حكم اقضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 274 حكم جناية، و12058 حكما جزئيا، و2083 حكما مستأنفا، و8702 حكم غرامة، و4531 حكم مخالفة.

وجاء من بين أبرز المتهمين ضبط2 من المحكوم عليهما بالإعدام فى قضيتى " قتل عمد "، وضبط 35 محكوما عليه بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة.


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