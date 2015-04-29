مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مسعى لاعتبار اتفاق نووي مع إيران معاهدة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مسعى لإعتبار اتفاقية نووية دولية مع إيران معاهدة وهو ما كان سيفرض حصول أي اتفاق على موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 100 عضو لكي يصبح نافذا.

ورفض المجلس بأغلبية 57 صوتا ضد 39 الاقتراح الذي قدم كتعديل على مشروع قانون يقضي بأن يراجع الكونجرس أي اتفاق نووي مع إيران.

وكان التعديل يحتاج الي تأييد 60 عضوا لإقراره لكن حصوله على دعم من 39 عضوا جمهوريا بالمجلس يظهر أن الأيام القادمة قد تشهد نقاشات حامية قبل أن يوافق المجلس على نسخة نهائية من مشروع القانون.

ومن بين أولئك الذين عارضوا التعديل السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية وزعماء جمهوريون آخرون بالمجلس على الرغم من نداء مؤثر لرفضه من الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الذي كتب مشروع القانون.

رويترز