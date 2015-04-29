فعلا البنت مش زى الولد.. دراسة أمريكية: "الملح مبيرفعش ضغط البنات"

• تناول الملح

حذر مسئولو الصحة فى الولايات المتحدة العام الماضى من تناول الملح، حيث إن تسعة من كل 10 أطفال أمريكيين يتناولون المزيد من الملح أكثر مما ينبغى، وهذا يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب.>دراسة جديدة كشفت أن استهلاك كميات أعلى من الموصى بها من الملح ليس له أى تأثير على ارتفاع ضغط الدم للفتيات فى سن المراهقة.

وقالت مؤلفة الدراسة لين مور، أستاذة بكلية الطب فى جامعة بوسطن، إن نتائج الدراسة تتعارض مع المبادئ التوجيهية الحالية الخاصة بتناول الملح.

وتقول المبادئ التوجيهية الغذائية الرسمية الحالية للأميركيين، إن تناول الملح بعد سن، 2 سنة، ينبغى أن يقتصر على ما لا يزيد عن 2300 ملليجرام فى اليوم الواحد، أما مستويات الاستهلاك الفعلية كانت أعلى من ذلك بكثير، مع معظم الأمريكيين، حيث يستهلكون ما يقرب من 3500 ملليجرام فى اليوم الواحد.

>ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 2000 فتاة من سن 9 و 10 أعوام اللاتى هن فى بداية مرحلة البلوغ.

• ارتباط تناول الملح مع ضغط الدم

>ووجد الباحثون أن الفتيات اللاتى تناولن بقدر 4000 ملليجرام من الملح يوميًا أو أكثر كانت لديهن نفس مستويات ضغط الدم مثل اللاتى يستهلكن أقل من 2500 مجم فى اليوم الواحد.>ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثامن من شهر أبريل الجارى.