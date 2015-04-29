أخبار عاجلة

فيسبوك تعلن إجراءات جديدة لمنع تداول محتويات إباحية بدوافع انتقامية -
ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم -
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص -
"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة -
مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة -
ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح" -
المفوضين تحجز دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات للتقرير -
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فعلا البنت مش زى الولد.. دراسة أمريكية: "الملح مبيرفعش ضغط البنات"

Google+ Print
فعلا البنت مش زى الولد.. دراسة أمريكية: "الملح مبيرفعش ضغط البنات" فعلا البنت مش زى الولد.. دراسة أمريكية: "الملح مبيرفعش ضغط البنات"
حذر مسئولو الصحة فى الولايات المتحدة العام الماضى من تناول الملح، حيث إن تسعة من كل 10 أطفال أمريكيين يتناولون المزيد من الملح أكثر مما ينبغى، وهذا يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب.

• تناول الملح


>دراسة جديدة كشفت أن استهلاك كميات أعلى من الموصى بها من الملح ليس له أى تأثير على ارتفاع ضغط الدم للفتيات فى سن المراهقة.

وقالت مؤلفة الدراسة لين مور، أستاذة بكلية الطب فى جامعة بوسطن، إن نتائج الدراسة تتعارض مع المبادئ التوجيهية الحالية الخاصة بتناول الملح.

وتقول المبادئ التوجيهية الغذائية الرسمية الحالية للأميركيين، إن تناول الملح بعد سن، 2 سنة، ينبغى أن يقتصر على ما لا يزيد عن 2300 ملليجرام فى اليوم الواحد، أما مستويات الاستهلاك الفعلية كانت أعلى من ذلك بكثير، مع معظم الأمريكيين، حيث يستهلكون ما يقرب من 3500 ملليجرام فى اليوم الواحد.
>ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 2000 فتاة من سن 9 و 10 أعوام اللاتى هن فى بداية مرحلة البلوغ.

• ارتباط تناول الملح مع ضغط الدم


>ووجد الباحثون أن الفتيات اللاتى تناولن بقدر 4000 ملليجرام من الملح يوميًا أو أكثر كانت لديهن نفس مستويات ضغط الدم مثل اللاتى يستهلكن أقل من 2500 مجم فى اليوم الواحد.
>ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثامن من شهر أبريل الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365