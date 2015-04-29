إسماعيل يوسف يرد على ' إهانة رضا عبد العال لطارق حامد '

رد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على الإهانات التي وجهها نجم الفريق السابق رضا عبد العال للاعب الوسط الدولي طارق حامد.

انتشر مقطع فيديو لرضا عبد العال أحد أمهر اللاعبين المعتزلين في تاريخ الزمالك وهو يوجه سبابا لطارق حامد وانتقادا لطريقته في الحركة واللعب مع الفريق الأبيض.

وقرر يوسف الرد مفصحا لـFilGoal.com "طلبنا من طارق حامد عدم الرد على رضا عبد العال".

وتابع "لا نعلم أصلا ما علاقة رضا عبد العال بطارق حامد وكيف يتحدث عنه بهذا الشكل".

وأردف "لاعبنا مهذب. ولن يرد على مثل تلك الألفاظ التي لا يمكن الرد عليها على أي حال".

وأوضح يوسف أنه أخطر نادي الزمالك بضرورة حفظ حق اللاعب واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.

وأتم "هناك حملة لإبعاد لاعبين عن تركيزهم والزمالك يسير بشكل جيد. لكننا لن نسمح بذلك".