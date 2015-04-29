الأهلي: لم نناقش تغيير الجهاز الفني.. ونناشد جماهيرنا الوفية مساندة الفريق

كشف محمود علام مدير عام النادي الأهلي عما دار في اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء قبل أيام من موقعة الفريق ضد المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء اجتماع مجلس الإدارة بعدما جلس رئيس النادي محمود طاهر مع قيادات فريق الكرة في الفريق الأول وائل جمعة مدير الكرة وخوان كارلوس جاريدو المدير الفني وعلاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة.

وقال علام إن اجتماع مجلس الإدارة لم يشهد أي نقاش حول احتمالية تغيير الجهاز الفني للفريق بقيادة جاريدو.

وأوضح في بيان رسمي أن المجلس ناقش كيفية مساندة الفريق قبل موقعة المغرب التطواني الهامة في سباق الأبطال.

وتابع "نعرف تماما ونتفهم مشاعر الجماهير التي تطمح دوما لأن يفوز الفريق ويواصل مسيرة الانتصارات وحصد البطولات".

ثم أتم "كذلك نناشد الجماهير مساندة الفريق في تلك المرحلة لأن الجماهير دوما ما كان وسيكون لها الدور الأكبر في عودة الأهلي لطريق الانتصارات والبطولات".

وكان الأهلي قد خسر ذهابا بهدف على أرض الفريق المغربي، ويخوض جولة الإياب في ملعب السويس.