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وزير الاتصالات يكشف عن أخطاء تدفع بمستخدمي الانترنت إلى المحكمة

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وزير الاتصالات يكشف عن أخطاء تدفع بمستخدمي الانترنت إلى المحكمة وزير الاتصالات يكشف عن أخطاء تدفع بمستخدمي الانترنت إلى المحكمة


> قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القانون يعاقب مستخدمي الإنترنت في حالات نشر معلومات تضر بالأمن القومي أو السب والقذف.

وأضاف نجم خلال حواره على فضائية «سي بي سي إكسترا»أمس  الثلاثاء، أن قانون الاتصالات الجديد يحمي المجتمع والدولة، موضحًا أن بث أي بيانات أو تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليها القانون في حالة تقدم المتضرر ببلاغ ضد الناشر.

وتابع: «المحكمة وحدها هي من تحدد عقوبة مستخدم الإنترنت أو براءته عقب إجراءات قانونية»، مشددًا على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير وعدم الانفلات في القانون الجديد.

 

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