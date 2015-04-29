ندوة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو للاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة

نظمت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان اسمعونا لتوعية المجتمع بضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة والفنان مصطفى الدمرداش ومحمد خميس منسق المنظمة بدمياط وعدد من أعضاء المنظمة وممثلى المجتمع المدنى.

وعرض على هامش الندوة فيلم تسجيلى بعنوان اسمعونا من إعداد الإعلامية سونيا الحبال والفنان أحمد الجوهرى، تم تصويره داخل نادى النصر الرياضى.

ودعت سونيا الحبال إلى إنشاء مدينة جنتى لذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن تم عرض المقترح على مجلس الوزراء لإقراره.

ودعت الندوة إلى ضرورة الاهتمام بعيد ذوى الاحتياجات الخاصة يوم 5مايو من كل عام وتفاعل كل قوى المجتمع لدعم هذه الحالات.