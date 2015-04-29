ضبط طالب وعامل بالوحدة المحلية بالمراغة ومعهما 110 طوابع مقلد بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من إلقاء القبض على طالب وعامل "كارتة" بالوحدة المحلية لقيامهما بترويج طوابع تأمين الأسرة المقلدة أمام مركز إصدار بطاقات الرقم القومى بدائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طالب وعامل لقيامهما بترويج الطوابع المقلدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث بتمكن ضباط المباحث من ضبط "خالد.م.ب" 21 عاما طالب ويقيم بشارع القيسارية دائرة مركز المراغة، بحوزته عدد 60 طابعا مدون عليها "صندوق تأمين الأسرة بنك ناصر الاجتماعى" فئة العشرون جنيهاً، يشتبه أن تكون مقلدة ومبلغ مالى 670 جنيهاً حال قيامه بالتصرف فيها بالبيع أمام مركز إصدار البطاقات الكائن بشارع الجرجاوية – دائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للطوابع المقلدة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وأضاف بحصوله عليها من "محمود.ع.م.ع" 25 عاما عامل "كارتة" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، ويقيم دائرة مركز المراغة مقابل مبلغ 18 جنيهاً للطابع الواحد، تم عمل كمين وتم ضبط المذكور وعثر بحيازته على عدد 50 طابعا من ذات الفئة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1561 إدارى القسم لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.