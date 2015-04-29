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ضبط عاطل بحوزته طبنجة وفرد خرطوش و214طلقة متنوعة بطنطا

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ضبط عاطل بحوزته طبنجة وفرد خرطوش و214طلقة متنوعة بطنطا ضبط عاطل بحوزته طبنجة وفرد خرطوش و214طلقة متنوعة بطنطا
ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا القبض على عاطل مقيم بشارع الشرقاوى أول طنطا بحوزته طبنجة 9مم وفرد خرطوش محلى الصنع و22طلقة 9مم و150طلقة خرطوش و42طلقة بلى.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا ومعاونوه من ضبط المتهم خالد ا ج 26سنة عاطل وبحوزته طبنجة 9مم وفرد خرطوش محلى الصنع و22طلقة 9مم و150طلقة خرطوش و42طلقة بلى تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365