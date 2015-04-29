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ضبط 54 مطواة و44 "كتر" بحوزة صاحب محل خردوات بطنطا

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ضبط 54 مطواة و44 "كتر" بحوزة صاحب محل خردوات بطنطا ضبط 54 مطواة و44 "كتر" بحوزة صاحب محل خردوات بطنطا
ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا القبض على صاحب محل خردوات بشارع السكة الحديدة مقيم شارع درب اللويزى دائرة قسم أول طنطا وبحوزته 54 مطواة و55 "كتر" ومبلغ 35 ألف و900جنيه بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد عمرو الطوخى، رئيس مباحث قسم أول طنطا، بناء على إذن النيابة العامة من ضبط المتهم رسمى جرجس أسعد سعد 61 سنة، صاحب محل خردوات بشارع السكة الجديدة دائرة القسم وبحوزته 54 مطواة و44 "كتر"، ومبلغ 35900 جنيها بقصد الاتجار تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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