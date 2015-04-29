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القبض على 24 مشتبها فيهم وتدمير عدد من البؤر الارهابية فى حملة أمنية شمال سيناء

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القبض على 24 مشتبها فيهم وتدمير عدد من البؤر الارهابية فى حملة أمنية شمال سيناء القبض على 24 مشتبها فيهم وتدمير عدد من البؤر الارهابية فى حملة أمنية شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

أسفرت الحملة الأمنية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن القبض على 24 مشتبها فيهم .. الى جانب تدمير عدد من البؤر الارهابية .

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق : جنوب الشيخ زويد ورفح .. حيث تمت مداهمة أوكار الارهاب .. مما أدى الى القبض على 24 شخصا من المشتبه فيهم ، وجارى فحصهم لبحث مدى تورطهم في الأحداث .

وتم حرق وتدمير عدد من البؤر الارهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة ، ومنها : 14 منزلا و 6 مزارع .. كما تم التحفظ على سيارتين ماركة “فيرنا “، وجارى فحصهما عن طريق الأجهزة المعنية .

كما تم تفجير عبوتين ناسفتين وضعتهما العناصر الارهابية في طريق القوات ، وتم تفجيرهما بالمدافع الرشاشة بدون اصابات أو خسائر .

أ ش أ

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