5 نصائح غذائية تحميك من سرطان الرئة أهمها تناول الكرنب والبروكلى

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية التى تساهم فى مكافحة سرطان الرئة والحد من الإصابة به، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:
1. تناول الأطعمة الغنية بمادة الكركمين مثل الكركم، حيث يتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان، وكما كشفت دراسة أمريكية نشرت مؤخرًا أن الكركم يحفز الموت المبرمج للخلايا السرطانية.
>2. تجنب الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والفول والمكسرات، لأنها تجبر أنزيمات البنكرياس على التركيز على هضم البروتينات بدلاً من محاربة السرطان.
>3. تناول الأطعمة التى تعزز مستويات مادة "indole-3-carbinol" فى الدم مثل البروكلى والكرنب والقرنبيط والكالى، نظرًا لأنها تتمتع بخواص مضادة للسرطان.
>4. الحد من تناول الدهون بشكل عام خاصة الدهون الحيوانية، وذلك حسب دراسة حديثة كشفت أن تدخين السجائر وتناول الأطعمة الغنية بالدهون يعزز فرص الإصابة بسرطان الرئة.
>5. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل اليوسفى والبرتقال والكيوى، والأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" مثل الجرجير، نظرًا لأنها تتمتع بخواص مضادة للأكسدة تحد من فرص الإصابة بسرطان الرئة.