«تنفيذي الشارقة» يعتمد 23.5 مليون درهم لصيانة مساكن في المدام

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وفي مستهل الاجتماع هنأ المجلس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة افتتاح الجامعة القاسمية بالشارقة، والتي افتتحها سموه لتكون منارة للعلم ولتنشر تعاليم الدين السمحة المبنية على الوسطية والاعتدال.

موازنة الأنشطة

وعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تقرير الأداء لمخرجات أنشطة موازنة الجهات الحكومية للربعين الثالث والرابع من 2014، حيث أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي أنه تم حصر المخرجات المتحققة فعلياً من أنشطة موازنة الجهات الحكومية، وقدم وليد ابراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية شرحاً حول توقعات موازنة الأنشطة للعام الجاري والتي سيتم مقارنتها بعام 2014.

واطلع المجلس على قائمة أجندة الفعاليات الحكومية المقدمة من مركز الشارقة الإعلامي، وبين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي أن أجندة الفعاليات الحكومية تأتي ضمن سعي حكومة الشارقة إلى تحقيق التفاعل وتعزيز التواصل البناء بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.

المخالفات الكهربائية

وقدم المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، عرضاً مرئياً حول المسح الميداني للمخالفات الكهربائية في شعبيات منطقة المدام، وقال الطنيجي إنه تم إنجاز حملة لحصر وتقييم المخالفات الكهربائية وذلك لتكرار حوادث اشتعال الحرائق في المساكن بمنطقة المدام بسبب المخالفات الكهربائية مما يترتب عليه فقدان في الأرواح والممتلكات.

وأضاف رئيس دائرة الإسكان أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الكشف الدوري عن الأعمال الكهربائية وتصحيح المخالفات الكهربائية، وقد قامت الدائرة باتباع عدد من الخطوات لتقييم وحصر المخالفات الكهربائية في شعبيات منطقة المدام من خلال الزيارات الميدانية من لجان الدائرة وطرح المناقصات والتعاقد مع الشركات المختصة، وقدم الطنيجي في نهاية عرضه عددا من التوصيات، وقد اعتُمدت خلال الاجتماع، كما اعتمد المجلس مبلغ 23 مليوناً و520 ألف درهم، لصيانة بعض المساكن ذات المخالفات الكهربائية ورسوم الأحمال الزائدة للمساكن في المنطقة، ووجه الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة المجلس التنفيذي للإمارة لتطوير البنى التحتية و تأهيل الطرق المناسبة في مناطق ومدن الإمارة اعتمد المجلس التكلفة الإجمالية لمشروع انشاء الطرق الداخلية في شعبية الحرف بالمدام.

اطلع المجلس على برنامج تقييم الشارقة مدينة صحية والذي يأتي ضمن رؤية واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير الحياة الصحية السليمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وأثنى المجلس على جهود الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة صحية وجميع العاملين في المكتب والقائمين على هذه المبادرة.