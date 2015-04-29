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مدير أمن السويس: أبلغنا اتحاد الكرة رسميا باستضافة مباراة الأهلى

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مدير أمن السويس: أبلغنا اتحاد الكرة رسميا باستضافة مباراة الأهلى مدير أمن السويس: أبلغنا اتحاد الكرة رسميا باستضافة مباراة الأهلى
قال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، أنه أرسل موافقته رسميا إلى اتحاد الكرة المصرى على إقامة مباراة النادى الأهلى مع فريق المغرب التطوانى، المُقرر لها السبت المقبل فى إياب دور الـ16 ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد السويس الجديد.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن قوات الأمن قادرة بشكل كامل عن تأمين أى لقاء أو فعاليات تقام على أرض المحافظة، موضحا أنهم أمنوا مباراة الزمالك فى البطولة الأفريقية بالإضافة لمباراة نادى بتروجيت بأحد البطولات الأفريقية، ومباراة منتخب الأوليمبى، وتأمين جميع لقاءات الدورى العام التى تقوم باستاد السويس الجديد.

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