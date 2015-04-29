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جو رعد لتوعية الشباب ضد المخدرات

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جو رعد لتوعية الشباب ضد المخدرات جو رعد لتوعية الشباب ضد المخدرات

الثلاثاء 28-04-2015 19:08

لبى الفنان جو رعد دعوة رئيس جمعية "جاد "شبيبة ضد المخدرات الأستاذ جوزيف حواط في جبيل، الذي شرح له مع فريق عمله بالتفصيل نمط العمل والخدمات التي تقدمها الجمعية وكيفية معالجة المدمنين منذ البداية وحتى مرحلة الشفاء التام.
وشكر جو بدوره الجمعية لاختيارها اياه، كما أعلن دعمه نشاطاتها التوعوية التي تساهم في بناء مجتمع حيوي ومنتج.
وكان لجو زيارة للمعرض الذي تنظمه الجمعية وتمنى لها المزيد من التقدم والنجاح في محاربة الإدمان على انواعه.
وكانت قد قدمت الجمعية شهادة تقديرية لرعد العام الماضي في حفل اسواق بيروت.

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