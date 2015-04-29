سلمى حايك تختتم زيارتها بعشاء خيري لدعم مركز سرطان الأطفال

زارت النجمة العالمية Salma Hayek مركز سرطان الأطفال في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث كان في استقبالها رئيسة مجلس الأمناء سلوى سلمان، والمديرة العامة للمركز هناء شعار شعيب، وأمين الخزينة فاروق الجبر، ومديرة العيادات الطبية الدكتورة سمر مؤقت، بالإضافة إلى فريق العمل الطبي والإداري.

وجالت Salma في المركز وتعرّفت إلى أقسامه وكيفيّة تلقّي العلاج، ثمّ التقت أطفالاً في غرفهم، من ذوي الحالات الدقيقة، فجلست معهم واطّلعت على أوضاعهم الصحيّة.

وأعطت زيارة الممثلة بريق أمل للأطفال، إذ رسمت على وجوههم الفرح، وزرعت السعادة في قلوبهم، منذ لحظة وصولها إلى المركز.

ومساءً، حضرت Salma في جامعة الـESA عشاءً تضمّن مزاداً علنياً يعود ريعه إلى مركز سرطان الأطفال ضمّ عدداً كبيراً من الفاعليات اللبنانية.

ونظّمت حفل العشاء سينتيا سركيس مؤسّسة Luxury Limited Edition وصاحبة مشروع منصّة THE ULTIMATE GOAL التي كان هدفها الوحيد إحياء العشاء الخيريّ الذي يعود ريعه إلى جمعية تُعنى بالأعمال الخيرية والإنسانية.

يُذكر أنّ السوبرانو تانيا قسيس أضفت جواً ساحراً على العشاء بتأديتها أغنية "أعطني الناي وغنّي".