مصرع مسن سقط من أعلى سلم منزله بطهطا سوهاج

لقى مسن يعيش بمفرده بمنزله مصرعه على إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بناحية قرية بنى حرب دائرة مركز شرطة طهطا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبد العزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوفاة مسن داخل منزله بقرية بنى حرب دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال بتلقى مركز شرطة طهطا بلاغا من "ممدوح.ح.ح.م" 45 عاما عامل، يقيم بناحية بنى حرب دائرة المركز بوفاة والد زوجته "وهبة.ا.د" 75 عاما عامل، يقيم بذات الناحية بمنزله وبسؤال المبلغ علل وفاة المذكور نتيجة سقوطه من أعلى سلم منزله، وأضاف بأنه يقيم بمفرده ونفى الشبهة الجنائية وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1730 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.